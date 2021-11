Il tasso di positività si attesta all'1,7%. Aumentano i ricoveri negli ospedali

Sono 8.516 i nuovi contagi da Covid-19 in Italia a fronte di 498.935 tamponi per un tasso di positività in crescita all’1,7%. Lo evidenzia l’ultimo bollettino del ministero della Salute. I decessi sono 68 per un totale aggiornato da inizio pandemia che sale a quota 132.686. In significativo aumento i pazienti ricoverati in terapia intensiva. Il totale sale a quota 445, +23 in 24 ore con 47 ingressi giornalieri. Più lieve l’aumento dei ricoveri ordinari che salgono a un totale di 3.525 facendo segnare un +16 in 24 ore.

Sale nettamente anche il numero delle persone attualmente positive nel nostro Paese: sono 110.659, 3.739 in più rispetto all’ultimo rilevamento.

Per quanto riguarda le Regioni: gli incrementi maggiori dei contagi si registrano in Lombardia, Lazio e Veneto, tutte e tre sopra quota 1.000 contagi giornalieri.

