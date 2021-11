Sul fronte vaccini, invece, Dopo aver sfiorato quota 440 mila nella settimana dall'11 al 17 ottobre, in tre settimane il numero dei nuovi vaccinati è crollato del 75,4%

Il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe rileva nella settimana dal 3 al 9 novembre, rispetto alla precedente, un aumento di nuovi casi: 41.091 contro 29.841, pari al 37,7% in più di positivi in una settimana. “Per la terza settimana consecutiva – dice Nino Cartabellotta, Presidente della Fondazione Gimbe – si conferma a livello nazionale un incremento dei nuovi casi settimanali (+37,7%) come documenta anche la media mobile a 7 giorni, più che raddoppiata in meno di un mese passando da 2.456 il 15 ottobre a 5.870 il 9 novembre“.

Nelle ultime tre settimane l’aumento della circolazione virale è ben documentata dall’incremento sia del rapporto positivi/persone testate (da 3,6% a 9,9%) sia del rapporto positivi/tamponi molecolari (da 2,4% a 4,7%). In tutte le Regioni si rileva un incremento percentuale dei nuovi casi, con variazioni che vanno dal 12,7% della Regione Toscana al 75,3% della Provincia Autonoma di Bolzano. 66 Province hanno un’incidenza pari o superiore a 50 casi per 100.000 abitanti: in Friuli-Venezia Giulia, Lazio e Veneto tutte le Province superano tale soglia. In 3 Province si contano oltre 150 casi per 100.000 abitanti: Trieste (479), Bolzano (260) e Gorizia (221). “Numeri – commenta il presidente dell fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta – che dovrebbero indurre gli amministratori locali a considerare restrizioni su base comunale o provinciale, per evitare che la diffusione del contagio trascini l’intera Regione in zona gialla”.

Le ospedalizzazioni per Covid

Aumentano nella settimana di riferimento nella settimana dal 3 al 9 novembre anche i ricoveri con sintomi (3.436 contro 2.992) e le terapie intensive (421 contro 38), con incrementi percentuali rispettivamente del 14,8% e del 9,4%.

“Sul fronte ospedaliero – afferma Renata Gili, responsabile Ricerca sui Servizi Sanitari della Fondazione Gimbe – si registra un ulteriore incremento dei posti letto occupati da pazienti covid: rispetto alla settimana precedente +14,8% in area medica e +9,4% in terapia intensiva“. In termini assoluti, il numero di pazienti covid in area medica è passato da 2.371 del 16 ottobre a 3.436 del 9 novembre 2021 e quello nelle terapie intensive da 338 del 25 ottobre a 421 del 9 novembre 2021. A livello nazionale il tasso di occupazione rimane molto basso (6% in area medica e 5% in terapia intensiva), ma con notevoli differenze regionali. In particolare, nessuna Regione supera la soglia del 15% per l’area medica, mentre Friuli-Venezia Giulia (11%) e Marche (11%) superano quella del 10% per l’area critica.

I numeri dei vaccini anti-Covid secondo il Gimbe: crollo del 75,4%

Dopo aver sfiorato quota 440 mila nella settimana dall’11 al 17 ottobre, in tre settimane il numero dei nuovi vaccinati è crollato del 75,4%. Dei 108.497 nuovi vaccinati nella settimana dall’1 al 7 novembre, il 72,2% appartiene a fasce anagrafiche che includono persone in età lavorativa. Rispetto alle persone ancora da vaccinare preoccupano sia i quasi 2,7 milioni di over 50 ad elevato rischio di malattia grave e ospedalizzazione, sia gli oltre 1,2 milioni nella fascia 12-19 che influiscono negativamente sulla sicurezza negli ambienti scolastici.

Le coperture vaccinali con almeno una dose di vaccino sono molto variabili nelle diverse fasce di età: dal 97,1% degli over 80 al 74% della fascia 12-19 e, rispetto alla settimana precedente, gli incrementi sono sempre più modesti.

