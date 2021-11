Così il coordinatore della campagna vaccinale nel corso di una diretta Facebook su Lombardia Notizie

“La Lombardia è ancora una delle poche realtà che tiene nell’ambito dei colori della pandemia. È ancora una regione bianca, non ci sono limitazioni particolari perché tutti i dati, sia quelli dell’occupazione dei letti in ospedale sia quelli in terapia intensiva così come l’incidenza dei casi ogni 100mila abitanti, sono abbastanza buoni ma giorno per giorno, piano piano si stanno incrinando e ci stanno portando verso una situazione che potrebbe cambiare da bianca a gialla”. Così Guido Bertolaso, coordinatore della campagna vaccinale in Lombardia, nel corso di una diretta Facebook su Lombardia Notizie in occasione della partenza del team di vaccinatori lombardi per la Sierra Leone.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata