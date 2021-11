Processati oltre 487mila tamponi. Il tasso di positività sale all'1,6%. Aumentano i ricoveri nei reparti ordinari e in terapia intensiva

Sono 7.891 i nuovi casi di Covid in Italia. Un dato in risalita rispetto al giorno precedente, quando i contagi registrati erano stati 6.032. È quanto riporta il Bollettino quotidiano del Ministero della Salute.

I tamponi processati – tra molecolari e antigenici – sono stati 487.618.

Torna a salire il tasso di positività, che si attesta all’1,6% (ieri era stato dello 0,9%)

Ancora alto il numero dei decessi, 60, per un totale di 132.551 vittime da inizio pandemia.

Aumenta di 11 unità il numero dei ricoveri nei reparti ordinari (per un totale di 3.447 pazienti), mentre cresce di due unità quello dei pazienti ricoverati in terapia intensiva (in totale 423).

I guariti sono 5.319.

