Mosca comunica 1.211 decessi nelle ultime 24 ore

(LaPresse) – Preoccupano i numeri del contagio della pandemia in Russia e Ucraina. Nuovo record di morti registrato da Mosca, 1.211 nelle ultime 24 ore con 39.160 casi, sulla spinta della variante delta e nonostante i 9 giorni non lavorativi decisi dal presidente Putin dal 30 ottobre al 7 novembre. Kiev comunica 833 vittime, mai cosi’ tante, e oltre 18mila infezioni. In Germania l’incidenza settimanale e’ a 213,7 infezioni ogni 100mila abitanti, il livello piu’ alto dall’inizio della pandemia. Intanto Singapore fa sapere che i non vaccinati per scelta che si ammalano dovranno pagarsi le spese mediche

