+ 3 i ricoveri in terapia intensiva. 2.502 i pazienti guariti

Sono 5.822 i nuovi casi di Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore, in calo rispetto ai 6.764 di sabato ma con 434.771 tamponi, 57.191 in meno rispetto alle 24 ore precedenti . E’ quanto emerge dai dati forniti dal Ministero della Salute. 26 i decessi. ¬†Sono 2.502 i pazienti guariti, 96.987 gli attualmente positivi. + 6 le persone ricoverate in terapia intensiva che portano il totale a 398 con i nuovi 26 ingressi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata