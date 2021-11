Tasso di positività all'1,2%. Crescono le terapie intensive, +12

Sono 6.794 i nuovi contagi da Covid-19 in Italia a fronte di 543.414 per un tasso di positività che sale all’1,2%. I decessi sono 51 con totale da inizio pandemia che sale a quota 132.334. Lo evidenzia l’ultimo bollettino del ministero della Salute. Crescono anche i numeri degli ospedali. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 395 (+12 in 24 ore) con 37 ingressi giornalieri. I ricoveri ordinari salgono invece a quota 3.124 con un aumento in 24 ore di 79 unità. La Regione con più contagi è la Lombardia, +840, davanti al Veneto, +792.

