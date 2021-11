Tasso di positività all'1,2%. Continua la crescita di terapie intensive e ricoveri ordinari

Sono 2.834 i nuovi casi di Covid-19 in Italia a fronte di 238.354 tamponi con tasso di positività in discesa all’1,2%. Lo evidenzia l’ultimo bollettino del ministero della Salute. I decessi sono 41 per un totale da inizio pandemia aggiornato a quota 132.161. Ancora in salita i numeri degli ospedali. Le terapie intensive hanno raggiunto il totale di 385, +21 in 24 ore, mentre i ricoveri ordinari sfiorano quota 3 mila a 2.992, +129 in 34 ore. In crescita anche gli attualmente positivi che hanno raggiunto le 84.447 unità, +725 in 24 ore.

