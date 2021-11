Il tasso di positività sale all'1,9%. Salgono terapie intensive e ricoveri ordinari

Sono 2.818 i nuovi contagi da Covid-19 in Italia a fronte di 146.725 tamponi. Il tasso di positività si attesta all’1,9%. Lo evidenzia l’ultimo bollettino del ministero della Salute. I decessi sono 20 mentre tornano a salire i numeri degli ospedali. Le terapie intensive crescono di 22 unità con un totale aggiornato a quota 364 (33 ingressi giornalieri), mentre i ricoveri ordinari salgono a quota 2.863, + 109 in 24 ore. Gli attualmente positivi sono in totale 83.722, +1.274 in 24 ore.

