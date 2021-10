Il monumento si trova a Bandung

(LaPresse) A Bandung, nella provincia di Giava – in Indonesia – un memoriale ricorda i 237 operatori sanitari e i 44 dipendenti pubblici morti durante la pandemia per il coronavirus. Il monumento, che riporta i nomi di tutte le vittime, è stato costruito vicino al West Java Struggle Monument, dedicato ai caduti per l’indipendenza indonesiana, e sarà inaugurato ufficialmente il prossimo 10 novembre.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata