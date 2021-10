Superati i 132mila decessi dall'inizio della pandemia. Tasso di positività allo 0,9% con oltre 570mila tamponi processati

Sono 4.866 i nuovi casi di Covid in Italia, secondo quanto riporta il Bollettino quotidiano del Ministero della Salute. I tamponi processati – tra molecolari e antigenici – sono 570.335.

Il tasso di positività si attesta allo 0,9% (ieri era dell’1%).

Con i 50 morti registrati nelle ultime 24 ore, il totale delle vittime da inizio pandemia sfonda quota 132mila, arrivando a 132.004 decessi.

Diminuisce di sei pazienti il numero di ricoveri nei reparti ordinari Covid (2.609 in tutto), mentre sono sei in più (347 in totale) i pazienti ricoverati in terapia intensiva.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata