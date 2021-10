Tasso di positività allo 0,6%. Aumentano ricoveri e terapie intensive. Sileri: "Nel 2022 terza dose di vaccino per tutti"

Sono 4.054 i nuovi casi di Covid in Italia, secondo quanto comunicato dal Bollettino quotidiano del Ministero della Salute. I tamponi processati – tra molecolari e antigenici – sono stati 639.745.

Il tasso di positività si attesta allo 0,6%, in calo di mezzo punto percentuale rispetto a ieri.

I decessi sono 48, per un totale di 131.904 vittime da inizio pandemia.

Sale leggermente il numero di pazienti positivi al covid in ospedale. I ricoverati in area medica aumentano di 25 unità salendo a quota 2.604. In terapia intensiva, invece, si trovano 341 malati con 37 ingressi giornalieri.

Sileri: “Nel 2022 terza dose di vaccino per tutti”

La curva in risalita dei contagi costringe il governo alla massima prudenza sul fronte pandemia. Da gennaio via libera alla terza dose di vaccino a tutta la popolazione, con priorità entro fine anno ad anziani e personale sanitario”. Lo preannuncia il sottosegretario alla Sanità Paolo Sileri. “Toglieremo prima la mascherina, poi il Green Pass”, precisa Sileri.

