Il comitato per i medicinali umani (CHMP) dell’Ema ha avviato una revisione continua del medicinale antivirale orale Molnupiravir (noto anche come MK-4482 o Lagevrio), sviluppato da Merck Sharp & Dohme in collaborazione con Ridgeback Biotherapeutics per il trattamento del Covid-19 negli adulti.

La decisione di avviare la revisione continua si basa sui risultati preliminari di studi di laboratorio (dati non clinici) e studi clinici. Questi studi suggeriscono che il medicinale può ridurre la capacità del virus di moltiplicarsi nell’organismo, prevenendo così il ricovero o la morte nei pazienti con Covid-19

