Secondo l'Observer l'Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito avrebbe contattato le autorità locali venerdì per esaminare il loro sostegno a nuove misure restrittive, chieste a gran voce dai medici

Il Covid continua a mettere i bastoni fra le ruote al mondo che tenta di ripartire. In questi giorni l’osservato speciale resta il Regno Unito, alle prese con una media giornaliera attorno ai 40mila casi. Il premier Boris Johnson continua a non voler indietreggiare rispetto alla sua politica estremamente aperturista ma il ‘piano B’ per l’inverno sarebbe già pronto. Secondo l’Observer l’Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito avrebbe contattato le autorità locali venerdì per esaminare il loro sostegno a nuove misure restrittive, chieste a gran voce dai medici. Gli operatori sanitari infatti denunciano di aver già dovuto annullare molte operazioni programmate a causa della recrudescenza della pandemia. Il piano comprenderebbe misure come il passaporto vaccinale in luoghi ad alto rischio e l’uso di mascherine. Ieri Johnson ha lanciato una disperata chiamata alle armi per tutti gli over 50 affinchè si sottopongano al richiamo del vaccino mentre la star della musica Ed Sheeran ha reso noto di essere risultato positivo al Covid ponendosi in autoisolamento. Notizie non buone giungono pure da Wuhan, città cinese simbolo della pandemia. Le autorità locali infatti hanno deciso di rinviare la maratona che avrebbe dovuto svolgersi oggi con oltre 25mila runner per le strade della città. Una scelta dovuta all’aumento dei casi di trasmissione interna in Cina a 100 giorni dall’inizio dei Giochi Olimpici invernali di Pechino.

In Italia intanto si registrano 3.725 casi positivi e 24 decessi in 24 ore con il tasso di positività che sale leggermente dallo 0,8 allo 0,9%. In crescita pure i ricoveri in area medica (+18) e in terapia intensiva (+3). A Bologna si è verificato un focolaio in una scuola media con oltre 100 alunni in quarantena e una decina di contagiati. A far scattare il contagio potrebbe essere stata una professoressa non vaccinata ma regolarmente in servizio grazie al Green pass ottenuto tramite tampone. E non erano immunizzati neanche i due coniugi 50enni dell’Est Europa che sono finiti in terapia intensiva a Padova. Sono attaccati al respiratore nella stessa stanza.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata