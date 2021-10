Il tasso di positività allo 0,8%. Calano le terapie intensive

Sono 3.908 i nuovi contagi da Covid-19 in Italia a fronte di 491.574 tamponi. Il tasso di positività si attesta allo 0,8%. Lo evidenzia l’ultimo bollettino del ministero della Salute. I decessi sono 39 per un totale aggiornato da inizio pandemia di 131.802. In calo le terapie intensive: scendono a quota 338, 5 in meno in 24 ore. I ricoveri ordinari sono oggi 2.455 in leggera crescita nelle ultime 24 ore: + 12. Leggero incremento anche delle persone attualmente positive: sono in totale 74.016.

La Regione con il maggior aumento di casi è il Veneto, +457, davanti a Campania, +448 e Lazio, +423.

