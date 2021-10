Tasso di positività stabile allo 0,8%. Il presidente dell'ISS Brusaferro: "Situazione sotto controllo"

Sono 3.882 i nuovi casi di Covid in Italia, secondo quanto comunicato dal Ministero della Salute nel bollettino quotidiano. I tamponi processati – tra molecolari e antigenici – sono stati 487.218.

Il tasso di positività è all0 0,8%, praticamente stabile rispetto a ieri (0,7%).

I decessi sono 39 (ieri erano stati 36), per un totale di 131.763 vittime da inizio pandemia.

Aumenta di quattro pazienti il numero di ricoverati nei reparti Covid ordinari, per un totale di 2.443. Scende invece di 13 unità quello dei ricoverati in terapia intensiva, per un totale di 343 malati più gravi.

Brusaferro: “Situazione sotto controllo”

“L’Italia è ancora in una situazione di controllo della pandemia mentre in altri Paesi Ue c’è una risalita della positività”, ha spiegato il presidente dell’Iss, Silvio Brusaferro, in conferenza stampa. “La mortalità mostra un lieve aumento ma i numeri sono piuttosto contenuti. Sia per la variante alfa che per quella delta l’efficacia del vaccino anti-Covid rimane molto elevata contro ospedalizzazioni e decessi e anche per quanto riguarda l’infezione”.

