Il tasso di positività è pari allo 0,4%

Sono 2.697 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, su 662mila tamponi processati. Il tasso di positività è pari allo 0,4% ((-0.3% rispetto alle 24 ore precedenti).

Le vitime del giorno sono 70, secondo l’ultimo bollettino del ministero della Salute.

Cala la pressione ospedaliera in Italia relativa ai pazienti positivi al covid-19. I ricoverati con sintomi in area medica sono 2.423 (-5) quelli in terapia intensiva 355 (-3). Gli ingressi del giorno sono 2.

