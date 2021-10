Il tasso di positività è allo 0,6%, oltre 472mila tamponi processati

Secondo i dati del ministero della Salute, sono 2.983 i nuovi casi di contagi da Covid-19 in Italia nelle ultime 24 ore e 14 morti, in calo rispetto ai 42 di ieri. Calano i ricoveri di pazienti con sintomi in Italia, -74. Anche gli ingressi in terapia intensiva diminuiscono di 5 unità. Secondo il bollettino del ministero della Salute, sono 472.535 i tamponi molecolari e antigenici processati nelle ultime 24 ore, in lieve calo rispetto al record di ieri di 506.043. Il tasso di positività è allo 0,6%, e segna il +0,1 rispetto allo 0,5% di ieri.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata