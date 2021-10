Il tasso di positività scende allo 0,8%. In calo i ricoveri ordinari e in terapia intensiva

Sono 2.668 i nuovi casi di Covid in Italia, secondo quanto diffuso dal bollettino del Ministero della Salute. I tamponi processati – tra molecolari e antigenici – sono 324.614.

Scende leggermente il tasso di positività, che si attesta allo 0,8% (ieri era all’1%).

I morti sono 40 (ieri erano 37), che portano il totale a 131.461 vittime da inizio pandemia.

Si allenta la pressione nelle strutture ospedaliere. I ricoveri nei reparti Covid ordinari sono 2.479, in calo di 73 pazienti, mentre quelli in terapia intensiva sono 359, otto in meno rispetto al giorno precedente.

