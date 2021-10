Il commissario della Regione Lombardia: "Dal 10 ottobre terza dose per personale sanitario"

(LaPresse) “Credo che il governo abbia scelto la strada giusta, di fatto, disponendo dei Green Pass che, in qualche modo, ti obbligano a essere vaccinato se vuoi avere una vita normale, se vuoi viaggiare, se vuoi andare a mangiare, se vuoi andare al cinema, se vuoi andare allo stadio, eccetera… Quindi ritengo che questo sia il percorso più corretto, più giusto, per un Paese come il nostro”. Lo ha dichiarato il commissario Guido Bertolaso a margine di una conferenza stampa a Palazzo Lombardia. “È ovvio che adesso bisogna prepararsi, perché la decisione dell’Agenzia del Farmaco sulla terza dose è una decisione forte e chiara, è un messaggio per tutta l’Europa e anche per tutti noi. Prima di Natale cominceremo a vaccinare tutti gli italiani con la terza dose”, ha aggiunto Bertolaso. “Abbiamo parlato con il generale Figliuolo, nulla osta a partire con la vaccinazione di tutti i 333mila operatori sanitari e così faremo. Il via arriverà l’11 ottobre e il termine previsto è la fine di dicembre”, ha chiarito Bertolaso.

