Così il ministro della Salute: "nel prossimo Cdm la decisione su capienze stadi e teatri"

“Siamo a un passo da 80% di vaccinati tra i vaccinabili. Dobbiamo essere consapevoli che ogni persona in più che si vaccina, abbiamo uno scudo più forte contro il Covid” . Così il ministro della Salute Roberto Speranza a margine della presentazione di ‘Frecciarosa. La prevenzione viaggia in treno’. Sulla questione riaperture e capienze, “ci lavoreremo nel prossimo Consiglio dei ministri, la prossima settimana”. “Questa settimana abbiamo approvato un documento fondamentale per il futuro del paese la Nota di aggiornamento al Def e la prossima settimana sicuramente interverremo su questi temi”, aggiunge.

