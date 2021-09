Marco Cavaleri: "Ok la decisione di alcuni stati di somministrare la terza dose a gruppi selezionati"

L’Ema ha annunciato che fornirà i dati Pfizer per la somministrazione del vaccino anti-Covid agli under 12. Lo ha comunicato il responsabile della strategia sui vaccini dell’Agenzia europea per i medicinali, Marco Cavaleri. “Ci aspettiamo che Pfizer fornisca i dati per la somministrazione del vaccino ai bambini tra 5 e gli 11 anni ai primi di ottobre, e Moderna i primi di novembre” ha sottolineato in conferenza stampa

“L’Ema sta valutando l’applicazione per l’uso di una terza dose del vaccino Pfizer per persone di almeno 16 anni da somministrare sei mesi dopo la seconda dose. L’esito di questa valutazione è atteso per i primi di ottobre” ha aggiunto Cavaleri. Dall’Agenzia arriva l’ok alla decisione di somministrare la terza dose a gruppi selezionati: “Alcuni Stati membri hanno iniziato a somministrare la terza dose a gruppi selezionati di persone per proteggere in modo proattivo i più vulnerabili in vista della stagione invernale. L’Ema riconosce pienamente le ragioni dietro tale decisione” ha precisato Cavaleri.

