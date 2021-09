Il tasso di positività è all'1,35%

(LaPresse) – Sono 3.970 i nuovi casi di Covid-19 su 292.872 tamponi nelle ultime 24 ore in Italia. E’ quanto emerge dal bollettino diffuso dal ministero della Salute. Martedì erano stati 3.377 i nuovi contagi su 330.275 test. 67 le vittime. Il tasso di positività è al 1,35%, in lieve crescita (martedì era all’1%). Calano di 3 unità le terapie intensive, 516 i nuovi ricoverati. Gli ingressi nei reparti ordinari Covid sono 3.796, 141 in meno delle 24 ore precedenti.

