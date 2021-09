La manifestazione è tornata in presenza dopo un'edizione 2020 tutta virtuale

(LaPresse) A Buenos Aires ballerini provenienti da 25 paesi di tutto il mondo si sfidano nella Coppa del mondo di Tango che torna in presenza dopo che l’edizione 2020 si era svolta interamente in modo virtuale. Rigidi comunque i protocolli sanitari Covid-19 con una presenza ridottissima di pubblico. I partecipanti si esibiscono in due categorie, stile da sala e stile da palcoscenico. Il gran finale del torneo è previsto per il 26 settembre.

