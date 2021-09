Il tasso di positività si attesta all'1,45%

Sono 3.838 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, in calo rispetto a ieri (4.578). Emerge dal bollettino diffuso dal Ministero della Salute. Sono 263.571 i test per il coronavirus effettuati in Italia nelle ultime 24 ore.: il tasso di positività si attesta all’1,45%, in lieve salita rispetto a ieri (1,3%). È in forte calo rispetto alla media degli ultimi giorni il numero dei decessi: sono 26, che portano il totale dall’inizio della pandemia a 130.310.

