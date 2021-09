Il ministro dello Sviluppo Economico: "Alternativa era tornare indietro alle chiusure"

“Le decisioni difficili assunte dal governo”, come l’obbligo del Green pass sui luoghi di lavoro, “sono volte a questo, non a limitare la libertà, ma ad aumentare la libertà e l’incontro. Abbiamo fatto queste misure per riaprire”. Così il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti nel corso del suo intervento per l’inaugurazione del Micam presso i padiglioni della Fiera Milano a Rho. – Quello che rappresenta l’edizione del Salone internazionale della calzatura aperta oggi a Milano “non è semplicemente una ripartenza” ma “un rinascimento, perché vuole dire non solo rimettersi in moto ma far ripartire anche le energie spirituali: la volontà di fare, la vocazione imprenditoriale, soprattutto tornare a essere liberi, naturalmente con qualche regola da osservare. Ed è il motivo per cui il governo ha deciso che dobbiamo aprire tutto, ma rispettando ulteriori regole. L’alternativa era quella di rischiare di tornare indietro a situazioni che non vorremmo più rivedere” ha aggiunto Giorgetti.

