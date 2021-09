La ministra dell'università: "Green pass crea dibattito, ma lavorare in presenza è priorità"

(LaPresse) Il numero di vaccinati nel mondo delle università “dipende dalle Regioni ma in quasi tutte” la quota di personale universitario e di docenti vaccinati si attesta “sopra l’80%. Lo ha detto la ministra dell’Università Maria Cristina Messa a margine dell’evento ‘Amare Milano – I discorsi del coraggio’ a Palazzo delle Stelline, a Milano. “Il personale scolastico era arrivato al 90% – ha chiarito Messa – io includo qui anche tutto il personale tecnico amministrativo e tutto quello che a vario titolo frequenta l’università”. Per quanto riguarda invece il “Green pass sta andando bene, nel senso che è stato accettato per una questione molto pratica, quella di tornare in presenza, sia da parte dei docenti, del personale amministrativo e degli studenti”. Il Green pass “crea dibattito e discussione e difformità di pensiero e posizione, questo non va nascosto, ma tornare al lavoro in sicurezza è prioritario”.

