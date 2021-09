Il tasso di positività è all'1,9%

Sono 5.522 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, come riportato dal bollettino quotidiano del ministero della Salute, su 291.468 tamponi processati. Il tasso di positività è all’1,9%.

Il numero dei decessi del giorno sono 59, che portano il totale dei decessi da inizio pandemia a 129.766.

I dimessi-guariti del giorno sono 7.122, mentre sul fronte delle ospedalizzazioni sono 558 i ricoverati in terapia intensiva (-6 rispetto a ieri) e sono in calo anche i ricoveri nei reparti ordinari, cinque in meno rispetto a ieri.



