Il presidente del M5s ribadisce l'invito alla Lega: "Chiarisca la sua posizione"

(LaPresse) “Sicuramente in questo momento il Green Pass è lo strumento più utile per interpretare la curva epidemiologica come stanno facendo atri Paesi. Dobbiamo continuare per quanto necessario a utilizzarlo. Tra poco, se non già adesso, il Consiglio dei ministri sta per iniziare e dovrebbe ancora di più perfezionare la diffusione del Green Pass nell’ambito della scuola per i vari operatori economici che entrano in contatto con il mondo scolastico e in altri ambienti”. Lo ha detto il leader del M5S, Giuseppe Conte, a margine della visita al Salone del Mobile alla Fiera di Rho (Milano). “Continuiamo così. Manteniamoci flessibili, l’obiettivo è completare la campagna vaccinale e mettere in sicurezza il Paese”, ha aggiunto Conte che ha mandato un altro messaggio alla Lega: “Chiarisca la sua posizione soprattutto la politica sanitaria e la campagna vaccinale”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata