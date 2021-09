La donna, bresciana era risultata positiva al rientro dalle vacanze. Aveva due figli di due e sette anni

Non si era vaccinata per scelta ed è morta di Covid a soli 39 anni, in un letto di terapia intensiva a Milano. Agnese, da Piancogno, nel Bresciano, madre di due bambini di 2 e 7 anni, era una no vax e aveva deciso di non vaccinarsi, risultando positiva al rientro dalle vacanze. Come racconta il Giornale di Brescia, le sue condizioni erano peggiorate ed era entrata in coma 5 giorni fa, venendo ricoverata in ospedale nel capoluogo lombardo dove poi è deceduta. Oltre a lei anche il marito e i genitori si sono infettati: la madre sarebbe in gravi condizioni ma in miglioramento.

