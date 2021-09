L'esponente forzista: "Approfondimento per gli statali", il leader leghista: "Non è prevista"

(LaPresse) – Botta e risposta tra la forzista Gelmini e il leghista Salvini sulla possibile estensione del Green Pass. Per il ministro per gli Affari regionali e le autonomie è in corso un “appronfondimento per l’estensione agli statali”; di diverso avviso il leader del Carroccio che taglia corto: “Ho parlato con Draghi, non è prevista”.

