I numeri del bollettino del ministero della Salute: tasso di positività sale al 2,5%

Sono 3.361 i nuovi casi di covid nel nostro Paese e 52 i decessi registrati nelle ultime 24 ore secondo l’ultimo bollettino del ministero della Salute che ha registrato, come ogni lunedì, un calo sia dei nuovi positivi che dei morti. I tamponi processati sono invece 134.393 per un tasso di positività al 2,5%. Nel saldo tra ingressi e uscite diminuiscono di due unità i ricoveri nelle terapie intensive dove ora ci sono ricoverati 570 pazienti. In aumento invece i numeri dei ricoveri ordinari: gli ultimi dati testimoniano un +86 per un totale di 4.302 persone ospedalizzate in questo momento per via del covid.

Per quanto riguarda la situazione a livello regionale, la Sicilia è la regione dove si registra il maggior numero di nuovi positivi: 943. Seguono Emilia Romagna e Toscana con 513 e 313 nuovi casi. Solo quattro i positivi in più da ieri per Basilicata e Molise, nessuno invece in Valle d’Aosta.

