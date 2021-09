Aumentano tasso di positività e terapie intensive

Sono 5.315 i nuovi casi di Covid-19 in Italia su 259.756 tamponi. Sabato i nuovi contagi erano stati 6.157 su 331.350 test). E’ quanto emerge dal bollettino diffuso dal ministero della salute. 49 le vittime (ieri erano 56), per un totale di 129.515 morti da inizio pandemia da febbraio 2020. 5.602 i guariti. Aumentano gli ingressi in terapia intensiva (+3) e i ricoveri nei reparti ordinari (+12). Il tasso di positività cresce ed è al 2,04%, dall’1,85% di sabato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata