Il nuovo report settimanale pubblicato dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie

Il Lazio diventa rosso nella mappa settimanale pubblicata dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc), e si aggiunge alle regioni che erano nella stessa fascia la scorsa settimana: Toscana, Marche, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. La Campania, invece, che la scorsa settimana era passata al rosso, torna in arancione, mentre il Molise, che era l’unica regione rimasta verde, passa all’arancione.

Nella scala di diffusione adottata dall’Ecdc ci sono quattro colori: verde, arancione (che corrisponde al nostro giallo), rosso (che corrisponde al nostro arancione) e rosso scuro.

Il verde è usato se il tasso di notifica di nuovi casi a 14 giorni è inferiore a 50 e il tasso di positività al test è inferiore al 4%; o se il tasso di notifica a 14 giorni è inferiore a 75 e il tasso di positività al test inferiore all’1%. Una zona è arancione se il tasso di notifica di nuovi casi di 14 giorni è inferiore a 50 casi per 100.000 ma il tasso di positività del test è del 4% o superiore o, se il tasso di notifica di 14 giorni è compreso tra 25 e 150 casi per 100.000 e il tasso di positività del test è inferiore al 4%. E’ rossa, se il tasso di notifica del caso Covid-19 cumulativo di 14 giorni è compreso tra 50 e 150 e il tasso di positività del test per l’infezione da Covid-19 è del 4% o più, o se il tasso di notifica del caso di Covid-19 cumulativo di 14 giorni è superiore a 150 ma inferiore a 500. E’ in rosso scuro se il tasso di notifica cumulativo dei casi Covid-19 di 14 giorni è superiore a 500.

