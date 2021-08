Organizzata su Telegram la mobilitazione che andrà in scena mercoledì in tutto il Paese

Il blocco delle stazioni ferroviarie. Questo il prossimo obiettivo dei “no Green pass” che da giorni sono a lavoro sui social, in particolare su Telegram, per dar vita a una mobilitazione nazionale nel pomeriggio del primo settembre, giorno in cui entra in vigore il Green Pass obbligatorio per l’accesso ai mezzi di trasporto pubblici: treni, aerei, bus e navi.

“Non ci fanno partire con il treno senza il passaporto schiavitù? Allora non partirà nessuno!”, si legge sulla locandina della manifestazione per il blocco dei treni che prenderà il via dalle 14:30 fuori dalle principali stazioni ferroviarie del nostro Paese: oltre 50 quelle interessate dalla mobilitazione.

