Nelle ultime sei settimane la vaccinazione contro il Covid-19 è rallentata

(LaPresse) – L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) teme che in Europa ci saranno altri 236mila decessi legati al Covid-19 entro il 1° dicembre. Lo ha riferito il direttore regionale dell’Oms per l’Europa, Hans Kluge. Kluge ha definito “profondamente preoccupanti” i livelli di alta trasmissione del virus registrati, dicendo che 33 dei 53 Paesi dell’area Europa dell’Oms hanno riportato nelle ultime settimane un aumento di casi del 10% o più. Nelle ultime sei settimane in Europa la vaccinazione contro il Covid-19 è rallentata. Lo ha riferito il direttore regionale per l’Europa dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Hans Kluge, definendo preoccupante l’aumento di tassi di trasmissione del virus nelle ultime due settimane combinato con bassi livelli di vaccinazione in alcuni Paesi.

