Calano i contagi. In aumento il tasso di positività

Sono 7.221 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia su 220.872 tamponi, in calo rispetto ai 7.548 registrati mercoledì (su 266.246 test), e 43 i decessi, a fronte dei 59 delle 24 ore precedenti. Il tasso di positività è al 3,2% in aumento rispetto 2,3% del giorno precedente. I posti letto occupati in terapia intensiva sono +4 mentre aumentano di 36 unità i ricoveri nei reparti ordinari Covid.

