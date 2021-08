Non è stato registrato, invece, alcun nuovo decesso

La Cina ha registrato 21 nuovi casi confermati di coronavirus, tutti importati (5 casi nel Guangdong, 4 casi a Shanghai, 3 casi a Tianjin, 3 casi nello Yunnan, 2 casi a Pechino, 1 caso nello Shanxi, 1 caso nello Zhejiang, 1 caso in Henan e 1 caso in Sichuan), azzerando quindi i contagi interni. Lo riportano media locali. Non è stato registrato, invece, alcun nuovo decesso. Un caso sospetto, anch’esso importato dall’estero a Shangai. La Cina ha inoltre registrato 16 nuovi contagi asintomatici (tutti importati dall’estero); 507 casi di infezione asintomatica sono ancora sotto osservazione medica (420 importati dall’estero).

