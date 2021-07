Secondo i dati del ministero della Salute sono infatti 17 in più i ricoveri in terapia intensiva che salgono così a quota 172 in tutta Italia con 21 nuovi ingressi

Sono stabili sopra quota 5mila i nuovi casi Covid nelle ultime 24 ore in Italia: secondo i dati del bollettino del ministero della Salute sono 5.140 i contagi in più rispetto a ieri, su 258.929 tamponi processati. Calano invece le vittime: 5 i decessi nell’ultimo giorno (contro i 17 di ieri), che portano il totale dei morti da inizio pandemia sale a 127.942.

Brutte notizie sul fronte ospedalizzazioni che crescono in un solo giorno in area critica e in reparto. Secondo i dati del ministero della Salute sono infatti 17 in più i ricoveri in terapia intensiva che salgono così a quota 172 in tutta Italia con 21 nuovi ingressi. In aumento anche i pazienti in reparto con sintomi a +36 per un totale di 1.340.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata