Si protesta contro l’obbligo della certificazione verde che sarà introdotta dal 6 agosto

Dal tam tam social, dove hanno preso forma negli ultimi giorni, sino alle piazze principali della penisola, da Milano a Bologna passando per Roma, Napoli e Palermo: giornata di manifestazioni in Italia contro il green pass che entrerà in vigore nel nostro Paese a partire dal prossimo 6 agosto. Ad animare le proteste singoli cittani, no vax ma anche associazioni di ristoratori e wedding planner.

Due le manifestazioni organizzate a Firenze. Una, autorizzata, ai giardini della Fortezza da Basso vede all’incirca 2mila partecipanti. Migliaia le persone accorse anche in piazza della Signoria, dove è stata improvvisata una seconda manifestazione, non autorizzata. Qui ai cori “libertà libertà” si sono uniti quelli contro i giornalisti presenti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata