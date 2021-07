Folla a Piazza Castello contro l'obbligo di certificato vaccinale per accedere a ristoranti ed eventi

(LaPresse) Protesta contro il Green pass a Torino. Centinaia di persone si sono ritrovate in piazza Castello giovedì sera per manifestare contro il certificato vaccinale richiesto dal governo per accedere a ristoranti al chiuso ed eventi pubblici a partire dal sei agosto prossimo. Sui social sono comparsi numerosi video della protesta torinese, uno dei quali è stato pubblicato dal deputato della Lega Guido De Maritini, per denunciare quello che definisce il “pass della vergogna e della discriminazione”.

