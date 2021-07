Gran parte dei londinesi si è adeguata all'obbligo voluto dal sindaco di mantenere le protezioni sui mezzi pubblici

In Inghilterra cadono quasi tutte le restrizioni anti-Covid ma il sindaco di Londra, Sadiq Kahn, va controcorrente. Il primo cittadino londinese infatti ha chiesto alla società del trasporto pubblico locale di mantenere l’obbligo di indossare a bordo di bus e metro le mascherine e i londinesi si stanno adeguando. Sono pochissimi infatti gli utenti della metropolitana che non indossano i dispositivi di protezione personale anche in quello che è stato ribattezzato “Freedom Day“, il giorno della libertà, deciso dal governo di Boris Johnson, nonostante i contagi siano ancora in aumento e le preoccupazioni della comunità scientifica.

