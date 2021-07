Locali e discoteche sono rimasti chiusi per 17 mesi

Prosecco, coriandoli e un conto alla rovescia di mezzanotte come a Capodanno. Dopo 17 mesi di piste vuote, le discoteche del nel Regno Unito tornano a riempirsi nella notte in cui è scattato il Freedom Day che ha abolito tutte le restrizioni anticovid. Le mascherine non saranno più obbligatorie per legge, le regole di distanziamento sociale sono state abolite e non ci saranno più limiti alle persone che frequentano teatri, stadi e grandi eventi.

