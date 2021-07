L'allarme del direttore del San Martino di Genova in un'intervista al Giornale d'Italia: "Opporsi significa andare contro la ripresa economica"

“Sul Green pass obbligatorio non dovrebbe nemmeno esserci dibattito, è da pazzi essere contrari. Senza Green pass tra un mese sarà tutto chiuso”. E’ questo l’allarme lanciato dal virologo Matteo Bassetti, direttore del San Martino di Genova, in un’intervista esclusiva al Giornale d’Italia.

Per Bassetti il certificato verde è “l’unica risposta che abbiamo alla pandemia” ma, aggiunge, “c’è ancora chi non lo capisce: convincere gli asini è molto difficile”.”E’ uno strumento – prosegue – per convincere i non vaccinati, che sono ancora troppi: in questo modo, se dici loro che in discoteca senza pass non puoi andare, li convinci almeno a sottoporsi a tampone e a valutare il vaccino. Poi puoi tornare a fare tutto”.

Un’arma non solo alla pandemia, ma anche alla crisi economica: “Non possiamo chiudere più” ma “se continuiamo così nel nostro paese, ci troviamo a ferragosto a dover chiudere tutto“. “Chi è contro il Green pass – conclude – è contro la ripresa economica”

