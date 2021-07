Manifestazioni anche a Lille, Montpellier, Strasburgo e in diverse altre città francesi

(LaPresse) Covid-19, migliaia di persone in piazza contro le nuove restrizioni per arginare la nuova ondata della pandemia, causata dalla variante Delta. La protesta contro la richiesta di Green Pass per accedere a ristoranti e luoghi pubblici e contro l’obbligo di vaccinazione anti-Covid per i lavoratori di cura e sanitari. Una marcia a Parigi, guidata da un politico No-Vax di estrema destra, ha attirato una folla più numerosa del solito, gonfia di rabbia per le nuove regole anti-Covid annunciate dal capo dell’Eliseo. Manifestazioni anche a Lille, Montpellier, Strasburgo e in diverse altre città francesi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata