Nuove misure a Mykonos per contrastare la diffusione del Covid-19, a causa di vari focolai, ha annunciato il vice ministro della Protezione civile Nikos Hardalias. Secondo Kathimerini, viene applicato il coprifuoco dall’1 alle 6 a partire da questa notte, con il divieto di musica sempre a partire dalle 18. Le misure saranno in vigore fino al 26 luglio, con una valutazione intermedia della situazione epidemiologica.

Hardalias ha ricordato che a Mykonos, così come in tutto il territorio, è vietato organizzare qualsiasi tipo di evento con la presenza di oltre 20 persone in un luogo privato, pena sanzioni amministrative. Mykonos è tra le sei regioni greche classificate al livello arancione di sorveglianza, a causa della diffusione del coronavirus.

