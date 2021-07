Test richiesto anche per chi entra in Francia da Cipro e Paesi Bassi

La Francia imporrà l’effettuazione di un test Covid-19 effettuato nelle ultime 24 ore prima dell’ingresso nel suo territorio per chi proviene da Regno Unito, Spagna, Portogallo, Cipro, Grecia e Paesi Bassi. Lo ha annunciato sabato mattina in un comunicato stampa il primo ministro francese Jean Castex, stando a quanto riporta Figaro. La misura entrerà in vigore dalla mezzanotte di domenica.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata