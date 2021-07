La cancelliera: "Un tale obbligo rischierebbe di far perdere la fiducia" dei cittadini"

La cancelliera tedesca Angela Merkel ha esortato i concittadini a farsi vaccinare contro il Covid-19, affermando che più persone si vaccinano “più saremo di nuovo liberi”. I tassi di vaccinazione in Germania sono diminuiti nelle ultime settimane. Circa il 58,7% della popolazione ha ricevuto almeno un’iniezione e il 43% è completamente vaccinato. Merkel, che ha ricevuto entrambe le dosi, ha invitato i tedeschi a vaccinarsi per proteggere se stessi e gli altri da malattie gravi e ha collegato i tassi di immunizzazione più elevati con l’ulteriore allentamento delle restrizioni sulla pandemia.

Durante la sua visita al Robert Koch Institute, ha affermato che la Germania non ha intenzione di “seguire la strada” della Francia, che ha reso obbligatoria la vaccinazione per gli operatori sanitari. Lo riporta ‘Die Welt’. “Un tale obbligo rischierebbe di far perdere la fiducia” dei cittadini, ha detto Merkel, aggiungendo che il governo continuerà piuttosto a promuovere la vaccinazione. “Sta a noi fare la differenza”, ha detto il ministro della Salute Jens Spahn, più ci vacciniamo, “meglio possiamo superare l’autunno e l’inverno”.

