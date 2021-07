Dal capo dell'Eliseo obbligo di pass vaccinale in bar, treni e aerei

Quasi 1 milione di persone in Francia ha preso appuntamento per il vaccino in un solo giorno, dopo che il presidente Emmanuel Macron ha lanciato un appello ai concittadini a farsi vaccinare per salvare le vacanze estive e l’economia francese. Sono state 926.000 le persone che si sono prenotate, di cui il 65% under 35, un dato record dal lancio della campagna di immunizzazione nel Paese.

Il capo dell’Eliseo ha introdotto l’obbligo vaccinale per il personale sanitario il pass sanitario obbligatorio in bar ristoranti, treni e aerei.

