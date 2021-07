Il tasso di positività si attesta allo 0,8%. Tornano a calare i ricoveri ordinari

Sono 1.534 i nuovi contagi da Covid-19 in Italia a fronte di 192.543 con un tasso di positività che si attesta allo 0,8% dopo che ieri aveva superato l’1%. Lo si legge sul nuovo bollettino diffuso dal ministero della Salute. I decessi sono 20 per un totale da inizio pandemia aggiornato al totale di 127.808. Tornano a calare i ricoveri ordinari, dopo il leggero aumento di ieri: oggi sono 1.128 contro i 1.149 di 24 ore fa. Le terapie intensive sono invece 157 (una in meno in 24 ore).

I numeri delle Regioni

La regione con maggior incremento di contagi è il Veneto, +254, davanti alla Lombardia, +241 e alla Sicilia, +174.

